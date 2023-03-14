Пожарные вынесли ребенка из горящей квартиры на улице Чкалова в Рязани

Из пожара на улице Чкалова в Рязани спасли ребенка. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В Рязани сгорела комната одной из квартир пятиэтажки, из которой спасли ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19:59. Загорелась квартира на улице Чкалова. Пожар ликвидировали в 20:34. Огонь был на десяти квадратных метрах. В тушении были задействованы 15 человек личного состава, а также пять единиц техники.

В результате пожара удалось спасти пять человек, включая одного ребенка. Всего эвакуировали десять жителей дома. По сообщению ведомства, никто не пострадал.