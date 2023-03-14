Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 5:38

Плотину в Сасове вскрыли через реку Сасовка из-за высокого уровня воды

Несколько домов в Сасове могло затопить
Источник:kp.ru
В Сасове решили вскрыть плотину. Фото: Евгения Рубцова в соцсети ВКонтакте.

В Сасове решили вскрыть плотину. Фото: Евгения Рубцова в соцсети ВКонтакте.

Из-за погодных условий несколько домов в Сасове оказались близки к подтоплению. Об этом сообщила глава администрации города Евгения Рубцова у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Служба благоустройства Сасова и МЧС совместными силами противостояли погоде, трудясь по 12 часов в сутки. В первую очередь, отводят воды от жилых домов, а затем рабочие уже будут отводить талые воды и от дорог с тротуарами. Мэр рекомендует, что в случае возникновения угрозы подтопления, нужно сразу звонить в МЧС (112) или коммунальные службы (5-07-04).

Кроме того, уровень воды в реке Сасовке заметно поднялся, и на текущей неделе прогнозируют резкое потепление. Местными властями 13 марта принято решение о вскрытии плотины.