После потопов в Рязани заговорили о модернизации ливневки, но лишь отдельных участков

Очередные проявления запущенности городской инфраструктуры обсуждались на совещании в горадминистрации 13 марта.

13 марта на совещании в администрации Рязани основными темами стали очередные проявления запущенности городской инфраструктуры. Это потопы из-за обильных осадков и талых вод, а также аварии на контактной сети троллейбусов.

Хотя обе проблемы застарелые и никак не решались долгие годы, чиновники только теперь заговорили о необходимости «превентивных мер». Притом эти меры, судя по информации пресс-службы мэрии, - запланированы сугубо локальными.

Так, говоря о работах в зонах подтопления на Михайловском шоссе и улице Быстрецкой (ЖК «Паруса»), чиновники упомянули о частичной модернизации ливневки:

«Было отмечено, что управлением благоустройства разрабатывается план модернизации отдельных участков ливневой канализации», - передают с совещания.

Что же касается аварий на троллейбусных сетях на улице Юбилейной и Первомайском проспекте, то УРТ «определило приоритетные участки контактной сети, которые необходимо отремонтировать в ближайшее время».

Ранее о намерении обновить контактную сеть заявляли в областном правительстве.