В Рязани намерены обновить контактную сеть троллейбусов

Ветхая инфраструктура для троллейбусов в Рязани давно требует обновления.

В Рязани, наконец, обратили внимание на неутешительное состояние инфраструктуры городского электрического транспорта: контактной сети троллейбусов, подстанций и других элементов. О намерении заняться этим вопросом губернатор Павел Малков заявил на заседании облправительства 18 января.

Вице-губернатор Артем Бранов сообщил, что Правительство РФ будет выделять средства из федерального бюджета на поддержание инфраструктуры городского транспорта:

«Мы, конечно, заявку подадим и обязательно в это поучаствуем», - заверил Бранов.

В то же время, по словам вице-губернатра, на обновление контактной сети будут запланированы средства областного бюджета.

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