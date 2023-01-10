Из-за неполадок на подстанции в центре Рязани остановились новые троллейбусы

Утром 10 января из-за неполадок на подстанции в центре Рязани остановились троллейбусы. Фото: t.me/gor62/8049

Утром 10 января в центре Рязани, на улице Свободы, остановились троллейбусы. Соответствующие видео выложил Telegram-канал «Рязанский репортер».

На опубликованных кадрах — вставшие на «аварийке» троллейбусы №3 и №10, в том числе два «Адмирала», купленных в 2022 году.

По данным КП-Рязань, участок контактной сети обесточило из-за неполадок на подстанции у Рязанского цирка. Близкие к МУП «УРТ» источники отмечают, что, несмотря на закупку новой техники, на модернизацию инфраструктуры для троллейбусов (и, в частности, на контактную сеть) никаких средств не выделяется. Отсюда постоянные отключения и обрывы.