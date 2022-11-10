Рязанская область получит более 266 млн рублей на покупку новых троллейбусов

Для Рязани купят еще 10 новых троллейбусов. Фото: администрация Рязани.

Рязанская область получит из резервного фонда Правительства России более 266 млн рублей на обновление транспортного парка Рязани. На эти деньги до конца 2022 года планируется приобрести еще 10 новых троллейбусов. Таким образом, федеральная субсидия покроет 97% необходимого объема финансирования закупки, а три процента вложит регион. Об этом сообщили в областном правительстве.

- Будем обновлять технику по всем социально значимым направлениям. В Рязань уже поступили 10 новых троллейбусов, столько же закупим до конца года, - приводит слова Малкова пресс-служба кабмина.

Также глава региона упомянул комфортные подержанные троллейбусы, прибывшие в Рязань из Петербурга, и напомнил, что в 2023 году регион приобретет 47 новых автобусов по льготному лизингу.

Кроме того, в 2022 году существенно пополнятся парк школьных автобусов и карет скорой помощи в районах области. Планируется закупить 55 единиц транспорта для учебных заведений, 15 машин для медиков и 34 автомобиля – для сотрудников амбулаторных служб.

Ранее власти рассказали о том, как проходит закупка новой снегоуборочной техники для Рязани и районов области.