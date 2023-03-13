Очередная схема мошенничества с турпутевками в Рязани – люди лишились более полумиллиона рублей

Сотрудник рязанской турфирмы обманул клиентов на полмиллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи СУ УМВД России по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 25-летнего рязанца, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, мужчина под предлогом оказания туристических услуг заключал с клиентами договоры, но путевки им не предоставлял, а деньги оставлял себе. Всего пострадали семь человек в возрасте от 33 до 37 лет.

Схема мошенничества выглядела следующим образом. Люди заключали договоры с одной и той же туристической фирмой. Когда им подбирали тур, клиенты вносили деньги – от 33,5 до 150 тысяч рублей. Однако заветных путевок рязанцы так и не увидели.

Следователи установили, что 25-летний житель Рязани, имеющий опыт работы в туристической сфере, с января по август 2022 года получил от семи граждан более 560 тысяч рублей, заведомо зная, что исполнять обязательства не будет.

Расследование уголовного дела продолжается.

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