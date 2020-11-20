Дело директора турфирмы «Остров сокровищ» направили в суд

Уголовное дело в отношении директора туристической фирмы «Остров сокровищ» направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Руководителя турфирмы обвиняют в злоупотреблении доверием и хищении более 5 млн рублей у 60 потерпевших.

Напомним, в 2018 году клиенты фирмы приобрели путевки в Казань и Испанию. Они оплатили прописанную в договорах сумму, однако поездки не состоялись. Проверка показала, что руководитель агентства умышленно не расплатился по счетам, из-за чего туроператоры аннулировали заявки.

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