Шансов выжить не было: в ДТП с участием фуры под Рязанью погибли два человека.

В результате ДТП с участием фуры 12 марта погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Трагедия случилась около 17:15 на 547-м километре трассы Р132 «Золотое кольцо», вблизи деревни Демкино. Грузовая машина Scania смяла легковой автомобиль ВАЗ 2111.

Авария унесла жизни водителя и пассажира легковушки. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших, а также обстоятельства произошедшего.