Погиб водитель легковушки на мокрой от дождя трассы под Рязанью, попав под фуру

Под Рязанью фура смяла легковушку, водитель погиб.

Ближе к вечеру 12 марта на трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, между деревней Волдыревка Рязанского района и поворотом на деревню Безлычное Захаровского района фура смяла легковой автомобиль.

По информации «Новой», на мокрой от дождя дороге Рязань – Михайлов, напротив АЗС, после столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки.

«Дорога нормальная, но мокрая. Возможно, фура догнала легковушку. Там как раз поворот на АЗС. Или легковушка сбросила скорость, а ехавший сзади – влетел в него на полной [скорости], - цитирует издание очевидца последствий аварии.

Официального комментария ГИБДД к настоящему времени не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!