13 марта закрыли движение по наплавному мосту через Оку у Фатьяновки Спасского района

В Спасском районе перекрыли движение по мосту через Оку. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В понедельник, 13 марта, с 2:30 ночи из-за погодных условий закрыли движение по наплавному мосту через Оку вблизи села Фатьяновка Спасского района Рязанской области.

На месте уже стоят предупреждающие знаки. Жизнеобеспечение населения, а также дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушены - движение автотранспорта происходит по объездной дороге. МЧС просит рязанцев учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, а также соблюдать основные правила безопасности.

О том, что может затопить 11 мостов 13 марта, мы писали здесь.