Погиб 19-летний рязанец, выпав из окна на девятом этаже на улице Новоселов

В Дашково-Песочне нашли тело 19-летнего молодого человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

11 марта около полуночи во дворе многоэтажки на улице Новоселов обнаружили труп 19-летнего парня. По информации Yа62, молодой человек выпал из окна на девятом этаже.

В настоящее время Железнодорожный МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводит проверку по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти парня, а также все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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