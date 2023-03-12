Появилось видео избиения старика на глазах у внучки наглым водителем рядом с мэрией Рязани

Водитель избил пешехода у здания администрации Рязани. Фото: аТипичная Рязань.
Опубликовано видео дорожного конфликта в центре Рязани у здания городской администрации. Все произошло на пешеходном переходе на пересечении улиц Радищева и Свободы.
На кадрах видно, что пожилой мужчина с девочкой-подростком хотел перейти дорогу, но автомобиль Skoda затормозил только на «зебре». Видимо, пешеход что-то сказал недовольное в адрес лихача, и тот слова пожилого мужчины принял близко к сердцу, началась драка.
В ситуацию вынуждены были вмешаться другие водители.
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