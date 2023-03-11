Водитель избил пешехода у здания администрации Рязани

Дорожный инцидент попал на видеорегистратор. Скрин видеозаписи.

Вечером 11 марта в Рязани на пересечении улиц Свободы и Радищева у здания городской администрации произошел дорожный конфликт. Об этом сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+».

Автомобиль Skoda едва не сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Иномарка успела затормозить, но затем произошел инцидент между водителем и одним из пешеходов. В ход пошли кулаки.

В ситуацию вынуждены были вмешаться другие водители. Комментариев от полиции по данному инциденту пока не поступало.