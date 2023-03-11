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НовостиПроисшествия11 марта 2023 18:59

Водитель избил пешехода у здания администрации Рязани

В ситуацию были вынуждены вмешаться другие автомобилисты
Источник:kp.ru
Дорожный инцидент попал на видеорегистратор. Скрин видеозаписи.

Дорожный инцидент попал на видеорегистратор. Скрин видеозаписи.

Вечером 11 марта в Рязани на пересечении улиц Свободы и Радищева у здания городской администрации произошел дорожный конфликт. Об этом сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+».

Автомобиль Skoda едва не сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Иномарка успела затормозить, но затем произошел инцидент между водителем и одним из пешеходов. В ход пошли кулаки.

В ситуацию вынуждены были вмешаться другие водители. Комментариев от полиции по данному инциденту пока не поступало.