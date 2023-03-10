Новоселью – быть. Легендарному рязанскому долгострою в селе Дядьково нашли инвестора

Легендарный долгострой в селе Дядьково завершит инвестор к концу 2023 года. Фото: "Яндекс".

Дольщики легендарного долгостроя на Бульварном проезде в Дядькове могут получить ключи от своего жилья уже в конце 2023 года. Областные власти наконец нашли застройщика, который завершит строительство многоэтажного дома. Об этом сообщает телерадиокомпания «Ока».

Кирпичный дом, брошенный предыдущим собственником, ООО «Бизнесстрой», в 2015 году, будет достраивать новая компания. В настоящее время региональный минстрой ведет переговоры с потенциальным инвестором, работы же начнутся после завершения юридических процедур.

- Мы ведем сейчас с ним переговоры о смене собственника этого строительства. Многоквартирный дом будет достраиваться без привлечения бюджетных средств и по новой схеме, таким образом, осуществляться новым застройщиком за счет собственных средств или привлеченных кредитных учреждений, - цитирует телекомпания слова министра Дмитрия Василевского.

Какая именно компания будет достраивать многоэтажку, не сообщается. Известно только, что с дольщиков не потребуют никаких дополнительных денег, а оставшиеся нераспроданные квартиры реализуют по счетам эскроу.

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