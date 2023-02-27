Застройщика, незаконно собравшего с рязанцев 8,5 млн рублей, суд оставил на свободе

ООО «Бизнесстрой» не достроило дом и не вернуло людям деньги. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Октябрьский районный суд Рязани 27 февраля вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Бизнесстрой» Андрею Аграфонову. Предприниматель признан виновным в незаконном привлечении 8,5 млн рулей под видом долевого строительства в мае 2016 - июне 2017 года.

Фирма начала возводить многоквартирный жилой дом в селе Дядьково, не получив разрешение на строительство и не имея собственных денежных средств.

«При этом с гражданами заключались договор беспроцентного займа и предварительный договор с приложением договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, после чего граждане вносили в кассу денежные средства», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В итоге компания и дом не достроила, и деньги людям не вернула. Однако Аграфонов на суде вину свою не признал и в содеянном не раскаялся.

Приговор по ч.2 ст. 200.3 УК РФ, не вступивший пока в законную силу, звучит так: 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства.