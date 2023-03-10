Рязанские метеорологи рассказали, каким будет грядущее половодье на реках Ока и Мокша

Уровень воды в реке Ока у Рязани начинает понемногу повышаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Рязанского филиала Росгидромета дали небольшую характеристику грядущего весеннего половодья 2023 года. Прогноз по уровням воды пока в двух реках: основной Оке и небольшой Мокше метеорологи разместили на официальном сайте в пятницу, 10 марта.

По словам синоптиков, в настоящее время гидрометеорологические условия сложились так, что главная водная артерия региона возможно вскроется в сроки близкие к норме или на неделю раньше. В черте Рязани это произойдет, по прогнозам, в конце марта – начале апреля, а у Касимова чуть позже – в первой декаде апреля. В целом уровень воды в половодье на обеих реках ожидается на 1 – 2,4 метра ниже нормы.

- Уровни воды на пике половодья на реке Ока пройдут, в среднем, при отметках на 1 – 2 м ниже нормы, на отрезке Касимов – Елатьма – до 2,4 м ниже нормы. На реке Мокша максимальные уровни воды ожидаются до 1,5 м ниже нормы, - говорится в прогнозе рязанского гидрометцентра.

При этом не исключено, что вода все же будет подниматься выше нормы. Но это произойдет только в одном случае – если в пик половодья Рязанскую область зальют обильные ливни. Тогда уровень в реках может превысить отметку на один метр.

Между тем вода в Оке уже начинает подниматься, но пока колебания незначительные, в среднем 1 – 2 сантиметра в сутки.

Ранее метеорологи рассказали о благоприятных и неблагоприятных факторах, которые сложились в преддверии весеннего половодья в Рязанской области.