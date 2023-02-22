Два против четырех: как рязанские метеорологи оценивают предпосылки к половодью

Специалисты выделили благоприятные и неблагоприятные факторы для "большой воды".

Рязанский гидрометцентр рассказал о гидрометеорологических условиях в преддверии весеннего половодья 2023 года. Конкретных прогнозов по «большой воде» специалисты пока не дают, но выделяют благоприятные и неблагоприятные факторы.

Благоприятных факторов (не способствующих высоким уровням воды) выделяют всего два. Толщина льда на реках — в норме: на Оке 35-40 см, на Мокше около 43 см. Уровни воды на малых реках даже ниже, чем годом ранее.

В то же время в крупных реках уровни воды подо льдом слегка повышены, в Оке у Рязани — на 20-40 см. Это уже относят к неблагоприятным факторам, которых насчитали четыре. Также среди них большая глубина промерзания почвы, а именно 40-87 см, на 40% выше нормы. К самым «промерзшим» отнесены Старожиловский, Сараевский и Михайловский районы.

Перед зимой влаги в почве в бассейне Оки накопилось в пределах нормы, но местами — до 70% больше нормы. В то же время запас воды в снежном покрове вернулся к обычным значениям только последних снегопадов, однако он будет увеличиваться. Осадки от небольших до умеренных ожидаются в конце февраля почти каждый день. В марте, по предварительной информации от научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, тоже стоит ждать обильных снегопадов.

Первый выпуск официального гидрологического прогноза сформируют к 6-7 марта.

Тем временем власти ожидают большой весенний паводок в Рязани и области в 2023 году.