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НовостиОбщество22 февраля 2023 4:48

Власти ожидают большой весенний паводок в Рязани и области в 2023 году

В Рязанской области ожидается большой паводок
Источник:kp.ru
Весной Рязанскую область ждет большой паводок.

Весной Рязанскую область ждет большой паводок.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Весной 2023 года в Рязани и области ожидается большой паводок. К такому выводу пришли специалисты на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Обильные снегопады, оледенение и промерзание почвы показывают на то, что большой весенний паводок – 2023 в Рязанской области будет.

«Поэтому расслабляться нельзя», - отметила первый зампред областного правительства Анна Рослякова, добавив, что у властей есть отработанные механизмы согласованных действий во время половодья.

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