Песня рязанца Павла Бурмистрова прозвучала по Радио Крым

На Радио Крым прозвучала патриотическая песня, написанная и исполненная рязанцем Павлом Бурмистровым.

Композиция прозвучала в рамках проекта «Песня на войне», где также играют песни Юлии Чичериной, групп ЧИЖ и CО, «СерьГа» и других известных коллективов.

Рязанец поделился, что на создание композиции его вдохновила поездка на Донбасс с гуманитарной миссией. В составе центра начальной военной подготовки и тактической медицины «Дружина» он посетил штаб волонтеров-добровольцев в Новоайдаре. Вместе с коллегами он проводил для волонтеров спецкурс по выживанию. По возвращению домой Павел написал песню и посвятил ее всем, кто сейчас на Донбассе.

- Эта песня посвящена нашим ребятам, нашим героям, всем, кто защищает нашу Родину, - признался музыкант. – Сейчас важно поддерживать наших ребят на всех фронтах, в том числе, и на культурном.

Послушать песню можно здесь.