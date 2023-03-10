«Опух язык, тошнит». Жители рязанской деревни пишут письма омбудсмену Москальковой

Жители рязанского Турлатова обратились к Москальковой из-за выбросов в воздух. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители деревни Турлатово, расположенной под Рязанью обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Суть обращения людей – химические выбросы в атмосферу.

«Состояние организма жителей деревни в токсикогенной стадии находится стабильно - упадок сил, отеки лица и слизистых носа и горла. Тошнота чувствуются сутками, но выбросы не прекращаются! 23 и 24 января, находясь на улице во время выбросов, у меня опух язык, закружилась голова, тошнило, было спутано сознание», - говорится в письме, опубликованном на страничке общественной организации «Дышим чистым».

В начале 2023 года министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников заявил официально, что «взаимосвязь роста онкологических заболеваний с загрязнением воздуха в Рязани пока не имеет доказательной базы» (читать подробнее).

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