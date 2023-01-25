Глава рязанского минздрава Пшенников прокомментировал взаимосвязь роста онкологии и состояния воздуха

Взаимосвязь роста онкологических заболеваний с загрязнением воздуха в Рязани пока не имеет доказательной базы. Об этом заявил в среду, 25 января, министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

По словам министра, такую взаимосвязь между ростом онко- и сердечно-сосудистых заболеваний с состоянием воздуха можно обнаружить только в том случае, если провести клинические исследования.

- Данные клинические исследования не проводились, — приводит слова Пшенникова «Вид Сбоку».

Глва министерства отметил, что в данном случае надо проводить перечень исследований в течение 7-15 лет. Также отметил, что данную проблему требуется исследовать до мелочей, и «тогда связь эту найти можно».

Речь об этом вопросе зашла во время правительственного часа в областной Думе 25 января.

Между тем, Пшенников добавил, что по данным ВОЗ, отдельные частицы в воздухе способны повлиять на развитие онкозаболевания.