В Рязани из-за технического сбоя сработала сирена

В Рязани произошел сбой системы оповещения населения.

10 марта утром рязанцев напугал вой сирен. Тревога оказалась ложной. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

По предварительной информации ведомства, в 7:00 произошел технический сбой с запуском системы оповещения в Рязани.

В мэрии также прокомментировали инцидент:

- Утром в Рязани произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются, - отчитались в горадминистрации.

Еще 1 марта на территории Рязанской области должны были проверить системы оповещения в чрезвычайных ситуациях, однако потом событие перенесли на неизвестную дату.