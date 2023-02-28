Уже 1 марта в Рязанской области завоют системы оповещения

1 марта в Рязанской области прозвучат сирены.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
1 марта на территории Рязанской области проверят системы оповещения в чрезвычайных ситуациях, предупреждают чиновники областного правительства.
Во время проверки должностные лица оценят состояние технических средств и каналов связи.
Кроме того, в среду, 1 марта, отработают действия экстренных служб при чрезвычайных ситуациях.
28 февраля в Рязани начались плановые учения ГУ МЧС России по Рязанской области. Сотрудников ведомства задействовали в тренировке по ликвидации последствий условного происшествия (читать подробнее).
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