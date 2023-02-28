28 февраля в Рязани проходят плановые учения МЧС

Сотрудники МЧС отрабатывают практические навыки на учениях 28 февраля. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

Во вторник, 28 февраля, проходят плановые учения ГУ МЧС России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС будут задействованы в тренировке по ликвидации последствий условного происшествия. В учениях отрабатывается сбор и выезд аэромобильной группировки Главного управления и подвижного пункта управления.

Целью этих мероприятий является совершенствование практических навыков, проверка надежности систем управления, связи и оповещения и достижение слаженности в работе при функционировании системы РСЧС.