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НовостиОбщество28 февраля 2023 7:15

28 февраля в Рязани проходят плановые учения МЧС

Сотрудники МЧС отрабатывают практические навыки на тренировке
Источник:kp.ru
Сотрудники МЧС отрабатывают практические навыки на учениях 28 февраля. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

Сотрудники МЧС отрабатывают практические навыки на учениях 28 февраля. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

Во вторник, 28 февраля, проходят плановые учения ГУ МЧС России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС будут задействованы в тренировке по ликвидации последствий условного происшествия. В учениях отрабатывается сбор и выезд аэромобильной группировки Главного управления и подвижного пункта управления.

Целью этих мероприятий является совершенствование практических навыков, проверка надежности систем управления, связи и оповещения и достижение слаженности в работе при функционировании системы РСЧС.