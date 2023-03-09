Стаю бродячих собак засняли у порога школы №38 в Рязани

Бродячие собаки «подкарауливают» детей у школы. Фото: https://t.me/ru62rzn.

В Рязани произошло нашествие бродячих собак на школу №38. Об этом пишет «Типичная Рязань» в Telegram-канале.

- Бродячие собаки держат в страхе учеников рязанской школы номер 38 (улица Связи, 17А), - сообщается в посте.

На фото видно, что у нескольких животных есть бирки в ушах, означающие, что собаки стерилизованы.

В прошлый раз безнадзорных животных встретили в необычном виде - все они были выпачканы то ли голубой краской, то ли химикатами...