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НовостиПроисшествия9 марта 2023 13:01

Стаю бродячих собак засняли у порога школы №38 в Рязани

Дворовые собаки обитают у школы, держа в страхе детей и их родителей
Источник:kp.ru
Бродячие собаки «подкарауливают» детей у школы. Фото: https://t.me/ru62rzn.

Бродячие собаки «подкарауливают» детей у школы. Фото: https://t.me/ru62rzn.

В Рязани произошло нашествие бродячих собак на школу №38. Об этом пишет «Типичная Рязань» в Telegram-канале.

- Бродячие собаки держат в страхе учеников рязанской школы номер 38 (улица Связи, 17А), - сообщается в посте.

На фото видно, что у нескольких животных есть бирки в ушах, означающие, что собаки стерилизованы.

В прошлый раз безнадзорных животных встретили в необычном виде - все они были выпачканы то ли голубой краской, то ли химикатами...