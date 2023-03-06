В Недостоево засняли стаю бездомных собак голубого цвета

В Рязани засняли стаю собак с голубой шерстью. Фото: Типичная Рязань в Telegram.

В Недостоево обычные бездомные собаки неожиданно стали голубыми. Фото опубликовали в Telegram-канале «Типичная Рязань» 6 марта.

Собак необычной расцветки заметили жители поселка. Все недоумевают - каким образом это случилось. Однако в сети появились предположения, что животные окрасились во время драки на предприятии, где используются химические вещества.

Главный инспектор по обращению с животными Сергей Селиванов рассказал, что химическая краска на шерсти может привести к летальному исходу собак, так как вызовет дезориентацию у животных.