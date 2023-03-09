Рязанским судам требуются председатели и судьи

Открылись восемь судейских вакансий в судах Рязани и области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Рязанской области открылись вакансии в судах. Требуются как судьи, так и председатели, сообщает управление судебного департамента в Рязанской области.
Вакантны следующие должности:
- председатель Советского районного суда Рязани;
- председатель Рязанского районного суда;
- председатель Сасовского районного суда Рязанской области;
- судья Железнодорожного районного суда Рязани;
- судья Касимовского районного суда Рязанской области;
- судья Милославского районного суда Рязанской области;
- судья Ряжского районного суда Рязанской области;
- судья Шацкого районного суда Рязанской области.
Заявления и документы от претендентов на вакантные должности принимают в управлении судебного департамента до 29 марта включительно.
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