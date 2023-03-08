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НовостиПолитика8 марта 2023 8:26

Из украинского плена при обмене освобожден военнослужащий из Рязанской области

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе
Источник:kp.ru
Среди военнослужащих, освобожденных из украинского плена при обмене, был и житель Рязанской области. Кадр видео, опубликованного депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым.

Среди военнослужащих, освобожденных из украинского плена при обмене, был и житель Рязанской области. Кадр видео, опубликованного депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым.

Военнослужащий из Рязанской области вернулся из украинского плена при очередном обмене. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

«В настоящее время он находятся на территории Российской Федерации. Ему оказывают необходимую реабилитационную помощь”, - рассказала Епихина.

О состоявшемся 7 марта обмене пленными ранее проинформировала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, стороны передали друг другу 90 человек.