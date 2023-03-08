Загоревшийся в Рязани частный дом тушили 20 пожарных

Пожар в частном доме на Михайловском шоссе в Рязани локализован.

ГУ МЧС по Рязанской области прокомментировало пожар, произошедший в частном доме на Михайловском шоссе 8 марта. Ранее появилось видео с горящим двухэтажным зданием.

Первое сообщение о возгорании поступило в 9:27. В 10:04 пожар удалось локализовать на площади около 80 квадратных метров, а в 10:07 - ликвидировать открытое горение.

«В тушении пожара участвовало 20 человек, 6 единиц техники”, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Также в ведомстве отмечают, что информации о пострадавших не поступало.