Частный жилой дом загорелся 8 марта на Михайловском шоссе

8 марта на Михайловском шоссе в Рязани загорелся двухэтажный частный дом.

8 марта на Михайловском шоссе в Рязани загорелся частный двухэтажный дом. Происходящее засняли на видео с одной из многоэтажек неподалеку.

Запись выложена в группе «Типичная Рязань» в 9:37.

На опубликованных кадрах видны открытый огонь, бушующий на втором этаже здания, и густой дым. Также доносятся звуки сирен - по-видимому, спешащих на вызов пожарных машин.

Стоит отметить, что в непосредственной близости от горящего дома расположены другие дома и хозяйственные постройки.