Рязанских женщин-ветеранов поздравили учебный центр «Дружина» и отделение партии «Справедливая Россия – За правду»

В преддверии 8 марта учебный центр «Дружина» совместно с региональным отделением партии «Справедливая Россия – За правду» поздравили женщин из районных советов ветеранов Рязани.

В рамках визита женщинам были адресованы слова благодарности, а также вручены подарки и угощения к праздничному столу.

- В эти выходные мы вернулись из зоны СВО, где нам удалось повстречаться и с бойцами российской армии, и с волонтерами, в том числе рязанцами, на территории ЛНР и ДНР. Как только они узнали, что мы возвращаемся в Рязань в преддверии 8 марта, то просили передать слова благодарности и почтения, низкий поклон женщинам из советов ветеранов. Мы выполнили их просьбу. Дорогие женщины, низкий вам поклон за то, что ждете наших ребят, что верите в нашу победу, в правду и в нашу страну. Вы - опора России, стержень семьи. Счастья вам и здоровья! - отметил руководитель направления учебного центра «Дружина» Павел Бурмистров.

- Милые женщины, поздравляю вас с наступлением теплых дней и желаю, чтобы теплота вашей души согревала вас и ваших близких. Вы - надежный тыл для мужчин, вне зависимости от того, рядом они или выполняют задачи вдалеке от своих семей. Здоровья, любви, счастья и мирного неба над головой! – обратился к рязанкам председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Григорий Парсентьев.

- От лица совета ветеранов района поздравляю всех женщин Рязанской области с праздником. Крепкого вам здоровья, семейного счастья, благополучия и любви! Для нас, ветеранов и пожилых людей, внимание особенно важно. И вдвойне важно, когда это внимание не приурочено к конкретным датам. На протяжении всего года мы взаимодействуем с «Дружиной», они откликаются на все наши чаяния, и их уважительное отношение может служить примером. – поделился председатель совета ветеранов Железнодорожного района Герман Грибакин.

- Спасибо что не забываете нас, но особое внимание сейчас должно быть направлено в адрес бойцов в зоне СВО. Наш совет, как и раньше, готов оказывать любую посильную помощь для формирования гуманитарных поставок нашим бойцам и мирным жителям на территории СВО, - сказала председатель совета ветеранов Советского района Ольга Арендарева.