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НовостиОбщество7 марта 2023 11:34

В Международный женский день в Рязанской области ожидается сильный туман и до +2

8 марта местами пойдет мокрый снег и будет до -3 градусов
Источник:kp.ru
В Рязанской области 8 марта будет плохая погода.

В Рязанской области 8 марта будет плохая погода.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС рассказало рязанцам, какая погода их ждет в праздничный день, 8 марта. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

К сожалению, представительниц прекрасного пола новости о погоде не обрадуют: снова облачно и гололедица, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и просто снега.

Ночью пойдет снег, местами обещали метель, а также от -11 до -6 градусов.

Ветер подует южной четверти, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается от -3...+2°С.

Кроме того, по данным центра погоды Фобос, Рязанскую область накроет сильный туман.