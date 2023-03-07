Появились фото с места ДТП, в котором дагестанец на «ГАЗели» насмерть сбил рязанку

Появились фото с места смертельного наезда «Газели» на женщину в Рязани.

Полиция показала фото с места смертельного ДТП на улице Есенина в Рязани, в котором погибла 76-летняя женщина, и рассказала подробности происшествия.

По предварительным данным регионального УМВД, днем 6 марта недалеко от дома №42 грузовик «ГАЗель» под управлением 22-летнего жителя Дагестана сбил пожилую рязанку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Полиция опубликовала подробности и фото смертельного ДТП на улице Есенина.

В результате полученных травм женщина скончалась в больнице.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области сотрудники ДПС зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и девять человек получили травмы.

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