Женщину насмерть сбила «ГАЗель» на улице Есенина в Рязани

На улице Есенина в Рязани 6 марта насмерть сбили женщину-пешехода.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Днем 6 марта на улице Есенина произошло смертельное ДТП, сообщает рязанская ГИБДД. По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗель» на скорости сбил женщину вне пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия пострадавшая скончалась.
В настоящее время по факту смертельного ДТП проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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