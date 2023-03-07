В СМИ сообщают, что ФСБ заподозрила завод «Саста» в Сасове в поставке тайваньских станков под видом своих. Фото: www.sasta.ru

Оперативники ФСБ недавно нагрянули на завод ПАО «Саста», расположенный в городе Сасово Рязанской области. Об этом 7 марта сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, из представленных силовиками документов следует, что предприятие заподозрили в поставке «Роскосмосу» станков, изготовленных в Тайване, под видом собственных. Речь идет о части партии для АО «Красноярский машиностроительный завод», состоящей из 42 станков на сумму 1,3 млрд рублей, 14 из которых якобы были перепроданы по завышенной стоимости и не соответствовали техническому заданию. Целью предполагаемой аферы называют хищение средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы.

Оперативное мероприятие преподнесли как «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Журналисты не знают, обнаружили в итоге чекисты следы хищений или нет.

Издание приводит комментарии адвокатов гендиректора и бенефициара Балтийской промышленной компании Дианы Калединой («Саста» работает под управлением БПК). Они называют подозрения абсурдными.

«Странная модель обогащения получается - нанимать почти тысячу рабочих, запускать собственное литейное производство, и все для того, чтобы просто перепродавать тайваньские станки под видом российских», - цитирует защитников «Коммерсантъ».