Знакомьтесь – среднестатистическая рязанская женщина. К 8 Марта Рязаньстат «нарисовал» портрет жительницы региона

Рязаньстат представил женскую статистику к 8 Марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Международного женского дня Рязаньстат представил статистический портрет жительниц Рязанской области. Данные появились на сайте территориального органа во вторник, 7 марта.

Так, встречать первый весенний праздник в Рязанской области будут 587,5 тысяч представительниц прекрасного пола. Треть из них живут в сельской местности, остальные – горожанки. Замужних дам в регионе 218 тысяч. Чаще всего они заключают брак в 23 – 24 года, а становятся мамами в 29 лет. При этом несовершеннолетние дети есть у 36,1% рязанских женщин.

Интересный факт: рязанки оказались старше рязанцев. Если средний возраст мужчин 39,8 лет, то средний возраст женщин – 46 лет. Трудоспособных дам в регионе меньше половины – всего 48,2%. Чуть больше трети женщин старше трудоспособного возраста, а 14,4% - моложе. Долгожительниц в регионе 187 человек – если сравнивать с мужчинами, то это очень низкий показатель. Рязанцев, чей возраст превышает 90 лет, в регионе гораздо больше – 1,6 тысяч.

А вот уровень образования работающих рязанских женщин выше, чем у мужчин. Высшее образование имеют почти 40% дам, у представителей «сильного» пола этот процент ниже – всего 22,1%. Почти половина рязанок, 242 тысячи человек, заняты в отраслях региональной экономики. Много предпринимателей: из 27 тысяч ИП, зарегистрированных в области, 38% - это женщины. Больше всего их в Касимове (42%), Ряжском районе (43%), Михайловском и Кораблинском (по 41%). Помимо торговли, рязанки активно трудятся в сферах образования, здравоохранения, социальных услуг, финансов и страхования.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязаньстат: на 1000 рязанцев приходится 1181 рязанка

Рязаньстат опубликовал мужскую статистику к 23 февраля (подробнее).