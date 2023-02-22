Рязаньстат: на 1000 рязанцев приходится 1181 рязанка

В Рязанской области живет 498 тысяч мужчин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рязаньстат поделился мужской статистикой ко Дню защитника отечества. Соответствующие данные появились на сайте территориального органа 22 февраля.

Сообщается, что на 1 января 2022 года численность мужской половины Рязанской области составила 498 тысяч мужчин, 71% из них живут в городе.

Детей и подростков младше 15 лет насчитывается 89,7 тысяч или 18%, трудоспособных рязанцев от 16 до 61 года – 318,6 тысяч человек или 64%. Мужчин в возрасте - от 62 лет и старше - насчитали 89,3 тысячи или 18%. В регионе 1,6 тысяч мужчин - это долгожители старше 90 лет. А средний возраст рязанских мужчин - 39,8 года.

Из интересного: на 1000 кавалеров из Рязанской области приходится 1181 женщина.

Кроме того, наиболее традиционным мужским видом деятельности в Рязани является строительство - тружеников-мужчин в этой сфере составляет около 12,2%, обрабатывающие производства - 18,4%, транспортировка и хранение, а также деятельность в области информации и связи - 19,7%.