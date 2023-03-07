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НовостиПолитика7 марта 2023 6:59

Сменился директор Шиловского агротехникума, где обвиняли в домогательствах преподавателя

Скандал получил широкую огласку. Новым руководителем стал Валериан Дмитриев
Источник:kp.ru
Сменился директор Шиловского агротехнологического техникума. Им стал Валериан Дмитриев (крайний слева).

Сменился директор Шиловского агротехнологического техникума. Им стал Валериан Дмитриев (крайний слева).

Новым директором Шиловского агротехнологического техникума (село Инякино, Рязанская область) назначен Валериан Дмитриев. Его представил глава Шиловского района Владимир Луканцов и сообщил об этом в своих социальных сетях.

«Желаю Валериану Анатольевичу плодотворной и успешной работы на новом посту. Пусть вдохновение не покидает ни на минуту, а волевой характер никогда не сломают сложности и препятствия!», - написал Луканцов.

В январе-феврале 2023 года Шиловский агротехникум широко упоминался в информационном пространстве - одного из преподавателей учебного заведения, 50-летнего мужчину, обвиняли в домогательствах к ученицам. Тогда должность директора занимал Олег Яковлев. Дмитриев ни в числе руководителей, ни в преподавательском составе не значился.