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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 17:32

СК проверит информацию о домогательствах преподавателя техникума к ученицам

Утверждается, что 50-летний мужчина говорил на уроках непристойности и распускал руки
Источник:kp.ru
Преподавателя Шиловского агротехнологического техникума обвинили в домогательствах к ученицам. Фото: шатт.рф

Преподавателя Шиловского агротехнологического техникума обвинили в домогательствах к ученицам. Фото: шатт.рф

Преподавателя Шиловского агротехнологического техникума обвинили в домогательствах к ученицам. Тревожная ситуация получила огласку в соцсетях, родители написали заявления в правоохранительные органы. Теперь эту информацию проверяет СУ СКР по Рязанской области, куда поступили материалы из полиции.

«Кто что знает про учителя с педофильскими наклонностями из Инякинского техникума (учебное заведение расположено в селе Инякино – Ред.)? Его уволили, уголовное дело завели или все пытаются замять?», - пост с таким содержанием в группе «Подслушано Шилово» собрал уже почти полтысячи комментариев, а почти 300 человек поделились публикацией.

Некоторые подробности озвучивает Ya62.ru со ссылкой на родителей учащихся: якобы 50-летний мужчина вел с учащимися непристойные разговоры во время уроков, позволял себе трогать девочек за ягодицы и пытался усадить к себе на колени. Издание предположило, что преподаватель, о котором идет речь, в техникуме больше не работает. Под публикацией в соцсетях люди это подтверждают.