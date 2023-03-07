Сожитель 24-летней рязанки, выпавшей с 7 этажа, уверяет, что не выкидывал ее из окна

24-летняя рязанка, погибшая на улице Березовой, злоупотребляла алкоголем. Так уверяет всех ее сожитель.

Сожитель 24-летней рязанки, тело которой обнаружили на козырьке дома по улице Березовой, уверяет, что не имеет к ее смерти никакого отношения. Он якобы ее бил иногда, но только когда она устраивала пьяные истерики.

По словам мужчины, которые приводит сообщество «Плохие новости 18+», 5 марта он пришел домой, а женщина «в испуге от того, что он опять ее изобьет, полуголая прыгнула в окно».

В настоящее время следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области продолжают проверку по факту случившегося.