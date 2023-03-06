23-летняя рязанка погибла при падении с седьмого этажа

В СУ СК РФ по Рязанской области сообщили о погибшей девушке, которая упала с большой высоты.

5 марта из окна жилого дома на улице Березовой в Рязани выпала молодая девушка. Об этом рассказали в СУ СК России по Рязанской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, 23-летняя девушка проживала с мужчиной на седьмом этаже, и пара часто ссорилась.

На месте работали сотрудники полиции и МЧС.

В следственном комитете сообщили, что по факту смерти рязанки 1999 года рождения Железнодорожным МСО города Рязани проводится доследственная проверка.