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НовостиПроисшествия6 марта 2023 9:56

23-летняя рязанка погибла при падении с седьмого этажа

СУ СК России по Рязанской области начало проверку после смерти молодой девушки
Источник:kp.ru
В СУ СК РФ по Рязанской области сообщили о погибшей девушке, которая упала с большой высоты.

В СУ СК РФ по Рязанской области сообщили о погибшей девушке, которая упала с большой высоты.

5 марта из окна жилого дома на улице Березовой в Рязани выпала молодая девушка. Об этом рассказали в СУ СК России по Рязанской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, 23-летняя девушка проживала с мужчиной на седьмом этаже, и пара часто ссорилась.

На месте работали сотрудники полиции и МЧС.

В следственном комитете сообщили, что по факту смерти рязанки 1999 года рождения Железнодорожным МСО города Рязани проводится доследственная проверка.