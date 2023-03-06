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НовостиОбщество6 марта 2023 12:31

7 марта в Рязанской области ожидается до -3 градусов и сильный ветер

Ночью в регионе будет до -10 градусов
Источник:kp.ru
В Рязанской области ожидается до +2 градусов.

В Рязанской области ожидается до +2 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам, какая ожидается погода во вторник, 7 марта. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе будет облачно, ночью преимущественно без осадков. Днем местами возможны небольшие осадки. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует западный и юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами обещали порывы ветра от 12 до 17 м/с.

В ночное время столбики термометра покажут отметки -10...-5 градусов, днем прогнозируют от -3 до +2°С.