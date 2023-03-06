7 марта в Рязанской области ожидается до -3 градусов и сильный ветер

В Рязанской области ожидается до +2 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам, какая ожидается погода во вторник, 7 марта. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе будет облачно, ночью преимущественно без осадков. Днем местами возможны небольшие осадки. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует западный и юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами обещали порывы ветра от 12 до 17 м/с.

В ночное время столбики термометра покажут отметки -10...-5 градусов, днем прогнозируют от -3 до +2°С.