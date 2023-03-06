Огромная очередь на остановке в Кальном из желающих уехать образовалась утром 6 марта

На остановке в Кальном засняли огромную толпу рязанцев, ожидающих транспорт. Фото: Станислав Герасимов.

Утром 6 марта на остановке «Кальное», расположенной на Касимовском шоссе, образовалась огромная очередь. Фото опубликовал рязанец Станислав Герасимов в «ДТП и ЧП Рязань».

Автомобильный коллапс в понедельник, видимыми причинами которого стали массовые ДТП по всем районам Рязани, а также обильный снегопад, отразился и на общественном транспорте.

По самым приблизительным подсчетам, на остановке одномоментно собрались около сотни рязанцев, в ожидании нужного транспорта.

Официальных комментариев от администрации Рязани к настоящему времени не поступало.

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