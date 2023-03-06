Новым председателем рязанского отделения Союза писателей стал 65-летний Нурислан Ибрагимов

Новым председателем рязанского отделения Союза писателей стал Нурислан Ибрагимов. Фото: Рязанское отделение Союза писателей России.

Рязанское региональное отделение Союза писателей России теперь возглавляет 65-летний поэт и публицист Нурислан Ибрагимов. Соответствующий пост появился в официальной группе отделения в соцсети ВКонтакте.

Он является членом Союза писателей РФ с 1998 года, а также Союза журналистов и Союза художников-дизайнеров России. Ибрагимов уроженец Восточного Казахстана, а с 1975 года поселился в Рязани и трудится здесь. Оканчивал Рязанское художественное училище, Рязанский филиал Московского института культуры, а также Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького.

Нурислан Гатауллаевич много кем работал: художником оформителем, дизайнером газеты, журналистом, руководителем театра авторской песни, главным редактором ИД «Пресса», руководителем культурного центра УФСИН по Рязанской области. Сейчас поэт занимает должности заместителя директора ГБУК РО «Центр развития культуры», секретаря Совета творческих союзов при министерстве культуры Рязанской области.

Кроме того, Ибрагимов - лауреат Всероссийского конкурса имени Есенина и областной Есенинской премии в области литературы. Автор множества стихов и песен.