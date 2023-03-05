Глава Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев поблагодарил Рязань за помощь

Глава Новой Каховки поблагодарил Рязань за помощь. Фото: скриншот сюжета Первого канала.

Глава администрации города Новая Каховка, что в Херсонской области, Владимир Леонтьев выразил благодарность России и, в частности, Рязани и Рязанской области за оказанную гуманитарную и иную помощь.

- Вся огромная Россия нам оказывает помощь. Вся – от Дальнего Востока. Рязань – наш регион-куратор, - сказал градоначальник в сюжете, который показал Первый канал.

В июле 2022 года Рязанская область взяла шефство над Каховским районом Херсонской области. Регион отправляет подопечным не только гуманитарную помощь, но и строительные материалы, а также специалистов.

Ранее четыре грузовика со стройматериалами для восстановления домов после обстрелов прибыли в Новую Каховку из Рязани. Вместе с грузом приехали врачи, строители и работники жилищно-коммунального хозяйства.