Четыре грузовика со стройматериалами прибыли в Каховский район из Рязани

Четыре грузовика со стройматериалами прибыли в Новую Каховку из Рязани.

В Новую Каховку Херсонской области прибыли четыре грузовика из Рязани, сообщает канал «Главное в Каховке и Новой Каховке».

Привезли рязанцы в подшефный город строительные материалы для восстановления домов после обстрелов.

Вместе с грузом в Новую Каховку приехали врачи, строители, специалисты жилищно-коммунального хозяйства.

В середине июля 2022 года стало известно, что Рязанская область взяла шефство над Каховским районом Херсонской области. Регион активно привлекает для помощи в том числе и бизнес-сообщество (читать подробнее).

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