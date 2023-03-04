В рязанских школах срочно позвали родителей на собрание из-за «ЧВК Редан»

В Рязани массово проводят родительские собрания о «ЧВК Редан».

В Рязани массово проводят родительские собрания в школах, посвященные субкультурному движению «ЧВК Редан». Взрослым рассказывают об опасности нахождения ребенка в таком сообществе.

Кроме того, родителей поставили в известность о сходках подростков-редановцев в торгово-развлекательных центрах в Рязани. В родительских чатах также распространяется информация о молодежных группировках.

4 марта может не состояться сбор «ЧВК Редан» в двух ТРЦ. Подробнее о субкультуре можно прочесть здесь.