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НовостиОбщество4 марта 2023 8:37

В рязанских школах срочно позвали родителей на собрание из-за «ЧВК Редан»

Родителей предупреждают об опасности этого подросткового движения
Источник:kp.ru
В Рязани массово проводят родительские собрания о «ЧВК Редан».

В Рязани массово проводят родительские собрания о «ЧВК Редан».

В Рязани массово проводят родительские собрания в школах, посвященные субкультурному движению «ЧВК Редан». Взрослым рассказывают об опасности нахождения ребенка в таком сообществе.

Кроме того, родителей поставили в известность о сходках подростков-редановцев в торгово-развлекательных центрах в Рязани. В родительских чатах также распространяется информация о молодежных группировках.

4 марта может не состояться сбор «ЧВК Редан» в двух ТРЦ. Подробнее о субкультуре можно прочесть здесь.