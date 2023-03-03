Пока отделались предупреждением. Четыре коммерческих маршрута в Рязани уличили в несоблюдении расписания

В феврале в Рязани с нарушениями работали четыре коммерческих маршрута. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале 2023 года из 30 городских коммерческих пассажирских перевозчиков четыре работали в Рязани с нарушениями. Имена и номера маршрутов, попавших в «черный список», озвучили в мэрии в четверг, 2 марта.

За минувший месяц горожане более 40 раз жаловались на работу коммерческого транспорта, подавляющее большинство обращений касалось нарушения расписания. При проверке выяснилось, что не соблюдали баланс между графиком и количеством рейсов четыре городских маршрута: №33 (ООО «Таксавто»), №45 (ИП Попова Е.А.), №95 (Захаркина Ю.В.), а также №73а (ООО «Рязаньтрансавто ХIII»). Названных нарушителей чиновники пока решили не наказывать, а ограничиться предупреждением.

- В случае сохранения отрицательной динамики управлением транспорта будут приняты соответствующие меры, - сообщили в мэрии.

Какие именно меры могут применить к злостным нарушителям, в администрации не уточнили, только добавили, что мониторинг работы маршруток в вечернее время ведется постоянно. Уже выявили факт отсутствия контроля за соблюдением расписания и интервалов между рейсами со стороны перевозчиков и плохую работу диспетчеров. Все выявленные нарушения прорабатываются.

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