Проблему маршруток 50, 71 и 30 в Рязани вынесли на совещание

Маршрут №50 - один из тех, на которые поступили жалобы.

В Рязани пройдет очередное совещание на тему выхода общественного транспорта на линию в вечерние часы. Собрать представителей организаций-перевозчиков планируется на текущей неделе, сообщила пресс-служба администрации Рязани 27 февраля.

Поводом стали жалобы рязанцев на большие интервалы движения маршруток 50, 71 и 30. Управление транспорта изучило данные ГЛОНАСС:

«Из полученной информации выяснилось, что машины в этот вечер работали на линиях в положенном количестве, однако интервалы движения с 21:00 до 22:00 были нарушены», - отчитались в горадминистрации.

Проблему чиновники объяснили бесконтрольностью со стороны перевозчиков, недоработками диспетчеров или полным их отсутствием.